Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2019, суббота, 00:48
-3°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
19. 01. 2019

Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в феврале

 
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что новые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут в конце февраля. Об этом она заявила в пятницу, 18 января, после визита в Вашингтон специального посланника Северной Кореи генерала Ким Ен Чхоля, передает агентство Reuters.
 
Сандерс уточнила, что о месте проведения саммита будет объявлено позже.
 
Отметим, посланник Ким Чен Ына провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео, а позже − с президентом США. Разговор Трампа и Ким Ен Чхоля продолжался полтора часа.
 
В Белом доме уточнили, что стороны обсуждали вопрос денуклекаризации Корейского полуострова и второй саммит лидеров США и Северной Кореи. При этом подчеркивается, что речь о снятии санкций с КНДР пока не идет.
 
США предложили КНДР переговоры во Вьетнаме − СМИ
 
Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.
 
По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.