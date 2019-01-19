Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном в феврале

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что новые переговоры между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдут в конце февраля. Об этом она заявила в пятницу, 18 января, после визита в Вашингтон специального посланника Северной Кореи генерала Ким Ен Чхоля, передает агентство Reuters.

Сандерс уточнила, что о месте проведения саммита будет объявлено позже.

Отметим, посланник Ким Чен Ына провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео, а позже − с президентом США. Разговор Трампа и Ким Ен Чхоля продолжался полтора часа.

В Белом доме уточнили, что стороны обсуждали вопрос денуклекаризации Корейского полуострова и второй саммит лидеров США и Северной Кореи. При этом подчеркивается, что речь о снятии санкций с КНДР пока не идет.

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Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net