В Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения

В Перу и Эквадоре в пятницу, 18 января, произошли сильные землетрясения.

По данным института геофизики Эквадора, в провинции Морона-Сантьяго на границе с Перу были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,95.

Эпицентр залегал на глубине 25,5 километра.

В то же время институт геофизики Перу сообщил о землетрясении магнитудой 5,8 в пограничной зоне с Эквадором. Эпицентр находился на глубине 111 километров.

О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net