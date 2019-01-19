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19. 01. 2019

В Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения

 
В Перу и Эквадоре в пятницу, 18 января, произошли сильные землетрясения.
 
По данным института геофизики Эквадора, в провинции Морона-Сантьяго на границе с Перу были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,95.
 
Эпицентр залегал на глубине 25,5 километра.
 
В то же время институт геофизики Перу сообщил о землетрясении магнитудой 5,8 в пограничной зоне с Эквадором. Эпицентр находился на глубине 111 километров.
 
О жертвах и разрушениях пока не сообщается.

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Источник: korrespondent.net

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