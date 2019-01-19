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19. 01. 2019

Pornhub сообщил о росте числа зрителей из-за "шатдауна" в США

Популярный порносайт Pornhub сообщил о резком увеличении трафика на фоне приостановки работы правительства США ("шатдаун"). 

По данным порноресурса, с 7 по 11 января уровень посещаемости вырос почти на 6% по всей территории США.

При этом ночной трафик во время "шатдауна" увеличился на 14%, во время послеобеденных часов − на 7%.
 
Также выросло среднее время пребывания посетителей на сайте − с 10 минут 37 секунд до 11 минут 10 секунд.
 
 
Pornhub отмечает, что особенно повысилась посещаемость сайта в Вашингтоне (на 6,32%), при этом наибольший интерес к сайту для взрослых наблюдается у женщин (вырос на 12,3%).
 
Напомним, с полуночи 22 декабря 2018 года приостановили работу некоторые федеральные ведомства США, в том числе Госдеп, министерство внутренней безопасности, Минюст, NASA.
 
Причиной "шатдауна" стали разногласия республиканцев и демократов в Конгрессе по принятию бюджета, который предусматривает выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net

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