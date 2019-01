Трамп выступит с экстренным обращением к нации

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится к нации 19 января. Об этом американский лидер сообщил в Тwitter.



"Я сделаю важное объявление о гуманитарном кризисе на нашей южной границе и о "шатдауне" завтра днем ​​в 15.00 в прямом эфире из Белого дома", − написал Трамп.

I will be making a major announcement concerning the Humanitarian Crisis on our Southern Border, and the Shutdown, tomorrow afternoon at 3 P.M., live from the @WhiteHouse.