Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2019, суббота, 05:25
-3°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
19. 01. 2019

Рейтинг доверия Путину рекордно упал

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину упал до рекордного минимума с 2006 года: в настоящее время ему доверяют лишь 33,4% россиян. Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу, 18 января, результаты опроса, проведенного социологическим центром ВЦИОМ.

По данным социологов, работу президента сейчас одобряют 62,1% россиян, а работу премьер-министра и правительства − 35% и 39,5% соответственно.

Между тем, согласно другому опросу, проведенному Фондом Общественное мнение (ФОМ), более половины россиян (54%) сообщили, что действия властей в последний месяц вызывали у них недовольство или возмущение.

Еще 70% опрошенных сказали, что за последний месяц слышали от окружающих критические высказывания в адрес российских властей. Это максимальное значение с 2013 года, следует из материалов ФОМ.

Военное положение в Украине вошло в топ-10 событий для россиян

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.