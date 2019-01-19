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19. 01. 2019

В Мексике взорвался трубопровод, более 20 жертв

В мексиканском штате Идальго в пятницу, 18 января, произошел мощный взрыв и пожар на трубопроводе. Как сообщила газета El Universal, инцидент случился в момент, когда сотни людей воровали топливо.

Они пришли к месту утечки или намеренной врезки с канистрами и бидонами и наполняли их, когда случился взрыв.

Губернатор штата Идальго Омар Файяд сообщил, что, по предварительным данным, погибли не менее 20 человек. Еще 54 человека были ранены, они получили ожоги второй и третьей степени.

Reportan fuerte explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo. Cortesía de @gritoinformati pic.twitter.com/0JXIaHy0aN

— El Universal (@El_Universal_Mx) 19 января 2019 г.

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Источник: korrespondent.net

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