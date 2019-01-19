Россия успешно испытала систему ПРО Нудоль − СМИ

В Пентагоне появился доклад о том, что Россия в декабре прошлого года провела успешные испытания системы ПРО Нудоль, которую в США рассматривают как угрозу своим спутникам. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием документа.
Другой источник указал СNBC, что российские ракеты будут использоваться против коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней орбите Земли.
Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп представил новую стратегию ПРО.
В России она вызвала "серьезную озабоченность". Москва призвала Вашингтон отказаться от попыток перезапустить "рейгановскую программу звездных войн".
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Источник: korrespondent.net
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