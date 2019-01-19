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19. 01. 2019

Тысячи поляков провели мэра Гданьска в последний путь

Тысячи людей приняли участие в траурной процессии во время которой гроб с телом убитого мэра Гданьска Павла Адамовича провезли по улицам города к месту погребения. Об этом в пятницу, 18 января сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Адамовича похоронят в субботу, 19 января, в базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Шок для всей Европы. Убийство мэра Гданьска

Cмотрите фотогалерею: Тысячи поляков провели мэра Гданьска в последний путь

Напомним, 13 января во время благотворительного концерта на Адамовича напал мужчина с ножом. На следующий день мэр Гданьска скончался в больнице ​.

Позже стало известно, что нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес Адамовичу минимум два удара ножом в область сердца. Он был задержан на месте.

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Источник: korrespondent.net

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