Итоги 04.01: Маас в Киеве и скандал с Зеленским

Глава МИД Германии прибыл с визитом в Киев
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Украину и провел переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным.
Главы МИД обсудили, в частности, конфликт на Донбассе, ситуацию в Азовское море и Северный поток-2.
Во время пресс-конференции Маас призвал Россию обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе.
Также глава МИД ФРГ отметил, что Берлин не считает проект газопровода Северный поток-2 политическим. При этом немецкая сторона настаивает на сохранении транзита газа через Украину и готова оказать содействие в данном вопросе.
У Зеленского обнаружили бизнес в России
Журналисты программы Схемы выяснили, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет кинобизнес на территории России. Они утверждают, что нашли три российские компании, принадлежащие артисту, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ
Сам шоумен завил, что не работает в России, а его компании торгуют интеллектуальными правами, деньги от которых возвращаются в Украину. При этом Студия Квартал 95 никаких продуктов на территории РФ не производит.
Украина разорвала 49 договоров с Россией
Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина уже разорвала 49 договоров с Россией и планирует разорвать еще около полусотни.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость