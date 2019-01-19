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19. 01. 2019

Итоги 04.01: Маас в Киеве и скандал с Зеленским

Глава МИД Германии прибыл с визитом в Киев

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прибыл в Украину и провел переговоры с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Главы МИД обсудили, в частности, конфликт на Донбассе, ситуацию в Азовское море и Северный поток-2.

Во время пресс-конференции Маас призвал Россию обеспечить свободу судоходства в Керченском проливе. 

Также глава МИД ФРГ отметил, что Берлин не считает проект газопровода Северный поток-2 политическим. При этом немецкая сторона настаивает на сохранении транзита газа через Украину и готова оказать содействие в данном вопросе.

У Зеленского обнаружили бизнес в России

Журналисты программы Схемы выяснили, что шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет кинобизнес на территории России. Они утверждают, что нашли три российские компании, принадлежащие артисту, которые занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ

Сам шоумен завил, что не работает в России, а его компании торгуют интеллектуальными правами, деньги от которых возвращаются в Украину. При этом Студия Квартал 95 никаких продуктов на территории РФ не производит.

Украина разорвала 49 договоров с Россией

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина уже разорвала 49 договоров с Россией и планирует разорвать еще около полусотни. 

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Источник: korrespondent.net

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