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19. 01. 2019

На трубопроводе в Мексике произошел второй пожар

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex сообщила, что взрыв на трубопроводе с горючим в штате Керетаро произошел из-за нелегальной врезки. Об этом сообщается в Twitter компании Pemex.

"Специально подготовленные сотрудники Pemex занимаются пожаром из-за нелегальной врезки в Сан-Хуан-дель-Рио, Керетаро. Пожар произошел в необитаемом районе, угрозы для населения нет", - говорится в сообщении.

Согласно имеющейся информации, в Сан-Хуан-дель-Рио произошел еще один пожар по той же причине, но в настоящее время угрозы для местных жителей нет.

Уточняется, что на месте взрыва и первого пожара в Тлауэлильпане огонь до сих пор ликвидировать не удалось, при этом на месте работают две машины с установками пенного пожаротушения.

Сейчас на месте работают 11 машин скорой помощи, в госпиталях города Тула объявлена тревога. При этом пострадавшие с тяжелыми ожогами будут направлены в два госпиталя в Мехико.
 

Así agarraban gasolina, de la toma clandestina, los pobladores de #Tlahuelilpan #Hidalgo; minutos después se sucitó la explosión 🔥

pic.twitter.com/OihrRQliHi

— Noticias_CUBO (@Noticias_CUBO) January 19, 2019

Как сообщил в Twitter губернатор региона Омар Файяд, жертвами ЧП стал по меньшей мере 21 человек.

"К настоящему времени сообщается о 21 погибшем и 71 пострадавшем. Я поддерживаю связь с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, чтобы оказать помощь пострадавшим семьям", - сообщил губернатор.

Напомним, летом 2017 года в мексиканском штате Веракрус произошел взрыв на нефтепроводе из-за незаконной врезки. По меньшей мере один человек погиб и еще пятеро получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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