В зоне ООС впервые за неделю не пострадали военные

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил утром в субботу, 19 января.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта хутор Вильный" – говорится в сводке.
Кроме того, обстрелам из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подвергся населенный пункт Гнутово, Красногоровка и Водяное, а обстрелам из минометов калибра 82 мм поселки Пески и Водяное.
Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
В ответ на провокации противника военные применяли дежурные огневые средства.
"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – подытожили в штабе ООС.
Таким образом сутки на Донбассе прошли без потерь и ранений венных впервые за неделю. С 12 января в результате боевых действий один боец погиб и 19 были ранены.
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Источник: korrespondent.net
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