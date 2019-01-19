Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2019, суббота, 11:44
-2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
19. 01. 2019

В ЕС озвучили ожидания от переговоров по газу

Брюссель ожидает, что Украина и Россия возьмут твердые обязательства достичь прогресса в вопросе согласования нового контракта на транзит российского газа через Украину в ЕС с 2020 года на переговорах января. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что второй раунд трехсторонних газовых переговоров пройдет при участии вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, главы НАК Нафтогаз Андрея Коболева, министра энергетики России Александра Новака и представителя Газпрома Александра Медведева.

"Я приветствую тот факт, что обе стороны согласились приехать в Брюссель для проведения второго раунда переговоров на уровне министров. Я также приветствую присутствие высокопоставленных представителей двух газовых компаний. С тех пор, как мы впервые встретились в этом формате в Берлине, прошло ровно шесть месяцев. С тех пор прошли переговоры на уровне старших экспертов, и пришло время подвести итоги, определиться, где мы находимся в этом процессе, а также обсудить дальнейшие шаги по ключевым параметрам, согласованным в Берлине. Нам необходимы твердые обязательства обеих сторон продвигаться в этих переговорах вперед, учитывая, что срок действия действующего транзитного контракта истекает в конце этого года", - заявил накануне переговоров Шефчович.

До начала переговоров в трехстороннем формате, которые начнутся в 15.00, Шефчович проведет встречи в двустороннем формате с представителями обеих сторон.

Ожидается, что стороны обсудят результаты трехсторонних переговоров на техническом уровне, которые состоялись после первого раунда политических переговоров, прошедших 17 июля в Берлине, договор между РФ и Украиной о взаимосовместимости операторов системы транзита, состояние нынешних поставок газа в ЕС и какими будут последующие шаги.

Ранее в Нафтогазе заявили, что сомневаются в достижении окончательных договоренностей на газовых переговорах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.