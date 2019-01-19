В боях в столице Ливии погибли 13 человек

Ведомство призвало все стороны не нарушать международное гуманитарное право и не мешать скорой помощи во время выполнения ее обязанностей.

Со среды к югу от ливийской столицы в районе Каср бен Гашир, дороги Вади эр-Рабиа и Халлет эль-Форджан, а также в районе аэропорта Триполи проходят столкновения между силами защиты Триполи, относящимися к правительству национального согласия Ливии, и силами седьмой бригады.

Как сообщалось, 25 декабря 2018 года три террориста-смертника совершили нападение на здание Министерства иностранных дел Ливии. Нападавшие погибли, также были жертвы среди мирного населения.