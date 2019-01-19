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19. 01. 2019

В боях в столице Ливии погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли, 52 получили ранения в результате вооруженных столкновений в столице Ливии Триполи, которые произошли 16 января, сообщается в заявлении министерства здравоохранения правительства национального согласия Ливии.
 
 
"Число погибших при столкновениях, которые вспыхнули в минувшую среду, увеличилось до 13 человек, 52 человека пострадали, среди них женщины и дети", - говорится в заявлении.
 
Ведомство призвало все стороны не нарушать международное гуманитарное право и не мешать скорой помощи во время выполнения ее обязанностей.
 
Со среды к югу от ливийской столицы в районе Каср бен Гашир, дороги Вади эр-Рабиа и Халлет эль-Форджан, а также в районе аэропорта Триполи проходят столкновения между силами защиты Триполи, относящимися к правительству национального согласия Ливии, и силами седьмой бригады.
 
Как сообщалось, 25 декабря 2018 года три террориста-смертника совершили нападение на здание Министерства иностранных дел Ливии. Нападавшие погибли, также были жертвы среди мирного населения.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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