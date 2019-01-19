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19. 01. 2019

СМИ раскрыли детали обращения Трампа к нации

В новом обращении к нации президент США Дональд Трамп намерен сделать демократам еще одно предложение в связи с продолжающимся "шатдауном". Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Собеседник телеканала подчеркнул, что американский лидер не планирует объявлять режим чрезвычайного положения. Однако дискуссии по этому поводу все еще ведутся.

О деталях предложения ничего не известно, однако, как отмечает телеканал, президент намерен пойти на некие уступки, чтобы подтолкнуть демократов к продолжению переговоров, которые зашли в тупик.

При этом американский лидер не планирует отказываться от планов сооружения стены на границе с Мексикой, в связи с чем, как считают источники CNN в Белом доме, на переговорах с демократами вряд ли можно будет рассчитывать на прогресс.

Между тем, как сообщает телеканал, обсуждения в администрации по поводу возможности введения режима ЧП продолжаются.

Трамп ранее заявил, что в субботу он выступит со специальным обращением, посвященным бюджетному кризису. Это уже второе обращение президента США. 8 января Трамп обратился к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания демократов одобрить выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Отметим, работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря 2018 года. Это самый длительный "шатдаун" в истории страны.

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Источник: korrespondent.net

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