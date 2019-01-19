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19. 01. 2019

Полиция нашла хулиганов, взорвавших пиротехнику у храма в Сумах

Полицейские совместно с СБУ установили лиц, подозреваемых в совершении хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Оба - молодые люди, жители Сум. С ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства", - говорится в сообщении.

У одного из молодых людей правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, которое было использовано 18 января в соборе по ул. Соборной.

Правоохранители отметили, что в пятницу в 19.24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая взорвалась.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы. "Выяснили: предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, заряженным зернами кукурузы", - отмечается в сообщении.

В полиции заявили, что помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту открыто уголовное производство по статье Хулиганство.

Напомним, 14 января в 16:17 стало известно о том, что горит здание по ул. Лаврская, 23. По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу. Вскоре сообщалось о локализации пожара в Лавре.

Суд 17 января избрал меру пресечения подозреваемому в поджоге Киево-Печерской Лавры.

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Источник: korrespondent.net

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