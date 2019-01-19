Закон о штрафах за травлю в школе вступил в силу

Закон о противодействии буллингу вступил в силу в Украине в субботу, 19 января. Накануне документ был опубликован в парламентской газете Голос Украины.

Так, согласно проекту, буллинг - это деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом относительно других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

За буллинг будут штрафовать на сумму от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от 20 до 40 часов.

Если травля была совершена группой лиц или повторно в течение года после наложения админвзыскания - это влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 таких минимумов или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Буллинг, совершенный малолетними или несовершеннолетними лицами в возрасте от 14 до 16 лет, влечет за собой наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

При этом неуведомление руководителем учебного заведения уполномоченных подразделений органов Нацполиции о случаях травли участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до 20% заработка.

Согласно закону, учебные заведения обязаны выкладывать в открытый доступ правила поведения и инструкции по противодействию издевательствам и подаче жалоб на случаи буллинга. При этом образовательный омбудсмен имеет право получать и проверять информацию, статистику по заявлениям о случаях буллинга и ответную реакцию со стороны учебных заведений.

Напомним, Верховная Рада 18 декабря 2018 года приняла законопроект по противодействию буллингу (травле) в школах и ввела штрафы за него.

Как сообщалось, по данным ЮНИСЕФ, от буллинга страдают половина всех подростков в мире.

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Источник: korrespondent.net