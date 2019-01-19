Вышли погулять. В Херсоне пропали два ребенка

В Херсоне исчезли две малолетние девочки - 2008 и 2009 годов рождения, их объявили в розыск.

Об этом сообщила в субботу, 19 января, полиция Херсонской области в Facebook.

"Днепровским отделением полиции Херсонского ОП ГУНП в Херсонской области разыскиваются малолетние: Платонова Дария Ивановна, 2008 г.р., жительница г.. Херсона (была одета: вязаная шапка розового цвета, красное драповое пальто с розовыми вставками, зимние кожаные ботинки) и Глущук Анна Ивановна, 2009 г.р., жительница г.. Херсона (была одета: болоневая куртка с капюшоном темно-вишневого цвета, спортивные штаны темно-серого цвета с черной полоской, вязаная шапка с балабоном бело-розового цвета, розовые зимние кожаные ботинки)", - говорится в эт идомленни.

По информации полиции, 18 января в 16.00 девушки пошли гулять на улицу и до настоящего времени не вернулись.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области водитель автомобиля ГАЗ-24 на скользком неосвещенном участке дороги сбил двух девочек 13 и 15 лет. Обе пострадавшие доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

После наезда водитель скрылся, оставив на месте происшествия автомобиль. Позже родственники мужчины обнаружили его повешенным.

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Источник: korrespondent.net