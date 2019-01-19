ФСБ задержала украинца, пытавшегося попасть в Крым без документов

"Молодой человек был задержан пограничниками в темное время суток в стороне от многостороннего автомобильного пункта пропуска Джанкой, в нескольких сотнях метров от линии разграничения двух государств", - говорится в сообщении.

Гражданин Украины в настоящее время за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней привлечен к административной ответственности.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании на въезде в Крым гражданина Украины, который находился в российском федеральном розыске.

В конце декабря 2018 года сотрудники ФСБ РФ в Крыму заявили о задержании участника батальона имени Номана Челебиджихана.