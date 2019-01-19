ФСБ задержала украинца, пытавшегося попасть в Крым без документов

Пограничнная служба ФСБ России заявила о задержании гражданина Украины, который якобы пытался попасть в Крым в обход пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ в субботу, 19 января.
Речь идет о гражданине Украины 1992 года рождения, при котором не было документов.
"Молодой человек был задержан пограничниками в темное время суток в стороне от многостороннего автомобильного пункта пропуска Джанкой, в нескольких сотнях метров от линии разграничения двух государств", - говорится в сообщении.
Гражданин Украины в настоящее время за нарушение правил прохода в пограничную зону, временного пребывания и передвижения в ней привлечен к административной ответственности.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании на въезде в Крым гражданина Украины, который находился в российском федеральном розыске.
В конце декабря 2018 года сотрудники ФСБ РФ в Крыму заявили о задержании участника батальона имени Номана Челебиджихана.
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Источник: korrespondent.net