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19. 01. 2019

Полиция посчитала ДТП с участием перевозчиков

За прошлый год в Украине произошло более шести тысяч ДТП с участием автобусов и маршруток. Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос УНН.

"По состоянию на 16 января 2019 года с участием автобусов зарегистрировано 6342 ДТП, в которых 229 человек погибли и 2544 человека травмированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество ДТП с участием автобусов и маршрутных такси зарегистрировали в Киеве, Одессе и Днепре.

В полиции уточнили, что под автобусом, в соответствии с законодательством, имеется в виду транспортное средство с числом мест для сидения более 9, включая место водителя.

Напомним, после серии смертельных аварий в прошлом году премьер-министр Владимир Гройсман дал поручение усилить проверки автобусов перед выходом на маршрут. 

По данным патрульной полиции, за прошлый год в Украине случилось 150120 ДТП – это на 12406 меньше показателей 2017 года (7,6% снижение). В дорожных авариях погибли 3350 человек, а число пострадавших превысило 30 тысяч.

Таким образов, ДТП с участием перевозчиков составляет менее 5% от общего числа аварий.

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Источник: korrespondent.net

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