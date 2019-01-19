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19. 01. 2019

На Крещение на Донбассе не стреляют

С начала субботы, 19 января, на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк.

"По состоянию на 12:00 на линии боевого соприкосновения не зафиксировано обстрелов со стороны российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в районе боевых действий остается контролируемой украинскими военными.

В свою очередь, бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" заявили, что сбили беспилотник противника.

Они утверждают, что китайский дрон фирмы DJI модели Фантом-4 оснащен осколочной взрывчаткой. "Террористы пытались сбрасывать осколочные боеприпасы на пехотные позиции с небольшой высоты", - говорится в сообщении..

Как сообщалось, за минувшие сутки на Донбассе впервые за неделю не пострадали военные. С 12 января в результате боевых действий один боец погиб и 19 были ранены.

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Источник: korrespondent.net

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