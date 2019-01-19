Епифаний сообщил, где состоится его интронизация

Церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, запланированная на 3 февраля, состоится в Софийском соборе в Киеве. Об этом сказал сам митрополит Епифаний после литургии в Михайловском соборе, сообщает Укринформ в субботу, 19 января.

Как стало известно, сейчас продолжается подготовка к совершению интронизации.

"Она состоится 3 февраля в Святой Софии Киевской. После состоится первое заседание Синода, где уже окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности путем синодальных управлений, которые будут действовать, в дальнейшем развивая нашу единую поместную украинскую православную церковь ", - отметил митрополит Епифаний.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул - митрополит Киевский и всея Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net