Лента RSS
Подписаться на ленту
19 января 2019, суббота, 18:17
-2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
19. 01. 2019

Епифаний сообщил, где состоится его интронизация

Церемония интронизации предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания, запланированная на 3 февраля, состоится в Софийском соборе в Киеве. Об этом сказал сам митрополит Епифаний после литургии в Михайловском соборе, сообщает Укринформ в субботу, 19 января.

Как стало известно, сейчас продолжается подготовка к совершению интронизации.

"Она состоится 3 февраля в Святой Софии Киевской. После состоится первое заседание Синода, где уже окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности путем синодальных управлений, которые будут действовать, в дальнейшем развивая нашу единую поместную украинскую православную церковь ", - отметил митрополит Епифаний.

Как сообщалось, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул - митрополит Киевский и всея Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.