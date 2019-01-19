В Киевской области сошел с рельсов товарняк: задерживаются восемь поездов

В Киевской области с рельсов сошел товарный поезд. Об этом в субботу, 19 января, сообщает Левый берег.
Инцидент произошел возле станции Кожанка (участок Фастов-Козятин). Из-за схода грузового поезда задерживаются восемь пассажирских поездов.
Среди них:
- №715 Киев - Перемышль;
- №138 Лисичанск - Хмельницкий;
- №121 Николаев - Ровно;
- №111 Харьков - Львов;
- №70 Мариуполь - Львов;
- №55 Москва - Хмельницкий;
- №23 Москва - Одесса;
- №779 Сумы - Винница.
Ранее в Днепропетровской области сошли с рельсов пять вагонов, нагруженных листовым металлом.
Также сообщалось, что во Львовской области сошел с рельсов товарный поезд.
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Источник: korrespondent.net
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