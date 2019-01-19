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19. 01. 2019

На Закарпатье без газа остались 16 сел

Шестнадцать сел в Ужгородском и Береговском районах Закарпатской области остались без газоснабжения. Об этом в субботу, 19 января, сообщили в пресс-службе главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

Отмечается, что около 11:00 в районе села Красное, что на Закарпатье, произошла утечка газа из газопровода среднего давления. Автоматика сразу остановила газоснабжение на участке трубы от Чопа до Берегово.

Без газа остались более 4000 абонентов в селах Красное, Тисауйфолу, Тисаашвань, Тисаактелек, Саловка, Петровка, Демичев, Тисаактелек, Б. Добронь, Бакош, Свобода, Батево, Даниловка, Есень, Бадов.

Ранее в Сумах произошла авария на газопроводе. 

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Источник: korrespondent.net

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