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19. 01. 2019

Взрыв трубопровода в Мексике: выросло число погибших

Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике увеличилось до 66 человек. Ранения получили 76 человек, состояния некоторых оценивается как критическое. Среди пострадавших двухлетний ребенок. Об этом сообщает Telemundo. 

Мексиканская государственная компания Petróleos Mexicanos официально подтвердила, что авария стала результатом нелегальной врезки или утечки. Сотни людей пришли к месту с канистрами и наполняли их, когда произошел взрыв.

Напомним, мощный взрыв и пожар на трубопроводе произошел в мексиканском штате Идальго 18 января, сообщалось о 21 погибшем.

Также летом 2017 года в мексиканском штате Веракрус произошел взрыв на нефтепроводе из-за незаконной врезки. По меньшей мере один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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