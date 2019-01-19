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19. 01. 2019

День на Донбассе: четыре обстрела, потерь нет

В течение текущих суток, 19 января, сепаратисты четыре раза обстреляли позиции наших войск. Об этом сообщает пресс-центр ООС в соцсети Facebook.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактического группировки Север по позициям наших войск враг открывал огонь из стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская и из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по позициям других защитников вблизи хутора Вольный.

Также в полосе действий оперативно-тактического группировки Восток сепаратисты из гранатометов обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Пески. Кроме этого, из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши позиции вблизи поселка Широкино.

В результате обстрелов ни один мирный житель и военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом договоренности и не поддаваясь на провокации. Ситуация в этом районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", -  говорится в сообщении.

Ранее в Донецкой области в жилом доме нашли трупы двух военных ВСУ.

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Источник: korrespondent.net

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