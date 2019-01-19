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19. 01. 2019

АП с вертепом посетили студенты из Полтавы

Президент Петр Порошенко встретился со студентами полтавского отделения Украинской академии лидерства, которые посетили Администрации президента Украины и выступили с вертепом. Об этом в субботу, 19 января, сообщает пресс-служба Администрации президента на официальном сайте.

Руководитель Украинской академии лидерства Роман Тичкивський рассказал, что студенты полтавского отделения УАЛ начали свой рождественский марафон с колядок и щедривок 12 января в Харькове.

"На следующий день, 13 января, мы поехали на восток, в частности в Сартану, Мариуполь, Волноваху, Авдеевку, Северодонецк, Мангуш, Славянск, где также выступали на улицах городов, площадях, в детских садах, школах, воинских частях", - рассказал Тичкивський.

По его словам, сегодня рождественский марафон завершается.

"Спасибо, что пришли к нам. Рождество, Василия, Крещение - это время, которое наш народ связывает с надеждой на перемены к лучшему", - сказал Порошенко.

Глава государства выразил убеждение, что Украинская академия лидерства является залогом перемен к лучшему: "Ибо вы, ваши желания, ваши мечты, ваши шаги для того, чтобы что-то менять, являются локомотивом изменений в государстве".

Президент добавил, что очень символично, что в УАЛ с ее современной, европейской формой развития, бережно хранят украинские традиции.

Cмотрите фотогалерею: АП с вертепом посетили студенты из Полтавы

Напомним, в прошлом году в Луцке молодые люди украли дрова из вертепа у главной елки города.

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Источник: korrespondent.net

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