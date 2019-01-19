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19. 01. 2019

Протесты в Париже: задержаны 20 человек

Двадцать человек, принимавших участие в акциях протестов "желтых жилетов" в субботу, 19 января, задержаны в Париже. Об этом информирует BFMTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что участников протеста задержали за ношение запрещенного оружия.

Как известно, власти города для обеспечения безопасности мобилизовали более пяти тысяч полицейских и жандармов.

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Париже: задержаны 20 человек

По данным СМИ, на минувших выходных в протестах приняли участие 84 тысяч человек, около 250 были задержаны.

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Источник: korrespondent.net

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