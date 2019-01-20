Участники "желтых жилетов" ворвались в тюрьму



Протестующие против повышения цен на топливо "желтые жилеты" ворвались в тюрьму в городе Дижон на востоке Франции, сообщает в субботу, 19 января, телеканал BFMTV.



Пятьдесят человек вошли в тюрьму через главный вход, после чего потребовали освобождения своих товарищей, приговоренных к тюремному заключению за применение насилия в адрес правоохранительных органов. Спустя некоторое время протестующие покинули помещение.



Напомним, акция, прошедшая 19 января, стала десятой по счету демонстрацией с начала протестов. На улицы городов Франции вышло около 84 тысяч человек. В Париже были задержаны 20 человек.

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Источник: korrespondent.net