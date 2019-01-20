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20. 01. 2019

Взрыв трубопровода в Мексике: число погибших превысило 70 человек


Число жертв взрыва на трубопроводе в мексиканском штате Идальго достигло 71. Об этом сообщил губернатор штата Омар Файяд, передает El Universal.
 
Ранее сообщалось о 66 погибших и 76 пострадавших. Не исключено, что число жертв может значительно возрасти. Некоторые потерпевшие находятся в тяжелом и очень тяжелом состоянии.
 
Напомним, взрыв трубопровода компании Pemex произошел на месте утечки или незаконной врезки, где более 350 местных жителей пытались собрать в канистры вытекающее топливо.
 
Бензиновый кризис начался в Мексике в январе текущего года. В стране стартовала кампания по борьбе с воровством топлива и была отключена прокачка топлива по трубопроводам. В связи с этим возникли проблемы со снабжением.

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Источник: korrespondent.net

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