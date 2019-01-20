ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту



Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического двустороннего партнерства, сообщает WAM.



Целью внедрения цифровой валюты является возможность облегчить трансграничные платежи, а также развитие технологий и оценка рисков кибербезопасности. После введения криптовалютой смогут пользоваться центральные и коммерческие банки.



Также обе страны объявили об упрощении таможенных процедур и проведении совместных учений, направленных на оценку устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае природного бедствия или кризиса.



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Напомним, ранее власти Финляндии решили прекратить продажу оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

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Источник: korrespondent.net