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20. 01. 2019

ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту


Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты в рамках укрепления стратегического двустороннего партнерства, сообщает WAM.
 
Целью внедрения цифровой валюты является возможность облегчить трансграничные платежи, а также развитие технологий и оценка рисков кибербезопасности. После введения криптовалютой смогут пользоваться центральные и коммерческие банки.
 
Также обе страны объявили об упрощении таможенных процедур и проведении совместных учений, направленных на оценку устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае природного бедствия или кризиса.

Катар требует заморозить членство Саудовской Аравии и ОАЭ в СПЧ ООН
 
Напомним, ранее власти Финляндии решили прекратить продажу оружия Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

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Источник: korrespondent.net

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