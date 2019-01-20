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20. 01. 2019

Саудовским женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов


Женщинам в Саудовской Аравии официально больше не потребуется разрешение опекунов мужского пола – мужей, отцов или братьев – по поводу выбора того или иного способа деторождения, сообщает The National.

Таким образом, женщины сами будут принимать решения насчет кесарева сечения или естественных родов. Кроме того, женщинам больше не понадобится получать подписи опекунов для того, чтобы узнать у врача, как протекает беременность и когда ребенок появится на свет.

Напомним, ранее женщинам Саудовской Аравии разрешили работать нотариусами. Кроме того, саудовским женщинам разрешили водить автомобиль.

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Источник: korrespondent.net

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