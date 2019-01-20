Итоги 19.01: Купания в проруби, сбой в Укртелекоме



Интернет от Укртелеком перестал работать по всей Украине

Через аномальное увеличение трафика на серверах Укртелекома наблюдались проблемы с доступом к сети интернет. Специалисты компании работали над устранением последствий аварийной ситуации и уже частично восстанавливали доступ для абонентов.

Елизавета II нарушила правила дорожного движения

Королева Великобритании Елизавета II нарушила правила дорожного движения. Королеву заметили за рулем Range Rover без пристегнутого ремня безопасности на следующий день после ДТП с принцем. Около мили королева ехала без ремня в деревне Сандрингем в Норфолке. Благодаря иммунитету Елизавете не грозит штраф.

Украинцы отметили Крещение

19 января в Украине отметили один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этом году в Киеве обустроили 12 локаций для купания в проруби. Жители столицы начали купаться в Днепре с самого утра.



Освящение вод Днепра началось около 12-ти часов дня. Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий, провел литургию и освятил воды Днепра в Оболонском районе возле Свято-Покровского собора, после этого началось омовение киевлян в крещенской купели. На крещенское купание собралось несколько тысяч людей.

США направили эсминец в Черное море

На пути к Черному морю через пролив Дарданеллы прошел американский ракетный эсминец Donald Cook (DDG 75). Миссия эсминца – операции по обеспечению безопасности на море и укреплению морской стабильности в Черноморском регионе.

В Украине вступил в силу закон о буллинге

Закон о противодействии буллингу (травли) вступил в силу в Украине. За буллинг будут штрафовать на сумму от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов или общественными работами на срок от 20 до 40 часов.

Если травля была совершена группой лиц или повторно в течение года после наложения админвзыскания – это влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 таких минимумов или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Французские "желтые жилеты" провели очередную акцию протеста

Во Франции акция "желтых жилетов", прошедшая 19 января, стала десятой по счету демонстрацией с начала протестов. На улицы городов Франции вышло около 84 тысяч человек. В Париже были задержаны 20 человек.

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Источник: korrespondent.net