В Конго проигравший выборы кандидат объявил себя "президентом"

Конституционный суд Демократической республики Конго в воскресенье, 20 января, отклонил жалобу оппозиционного политика Мартена Файулу на результаты президентских выборов. В ответ на это решение Файулу объявил себя "единственным легитимным президентом" и призвал жителей Конго выйти на улицы с протестами против своего соперника.

Как говорится в заявлении суда, Файулу не предоставил доказательств того, что объявленные результаты выборов не соответствуют действительности. Суд также отклонил ходатайство о пересчете голосов.

Ранее ЦИК страны неожиданно объявил победителем другого оппозиционного кандидата Феликса Чисекеди, сына покойного Этьена Чисекеди, который на протяжении многих лет возглавлял крупнейшую в ДРК оппозиционную партию – Союз за демократию и социальный прогресс.

Итог выборов вызвал вопросы как в самом Конго, так и в международном сообществе. Ряд международных СМИ сообщил о неофициальных данных голосования, согласно готорым Файулу фактически выиграл выборы, прошедшие 30 декабря 2018 года. Влиятельная католическая церковь поддержала утверждения, что победителем стал не Чисекеди, и Африканский союз призвал отложить объявление окончательных результатов.

Согласно официальным данным, в поддержку 55-летнего оппозиционера Феликса Чисекеди проголосовали 38,57% избирателей. Второе место досталось Мартену Файулу (34,8% голосов). Протеже давнего правителя ДРК Жозефа Кабилы – бывший глава МВД Рамазани Шадари занял лишь третье место, набрав 23,8% голосов. Файулу назвал результаты голосования "избирательным путчем".

Демократическая республика Конго – одна из самых нестабильных стран Африки. Со времени прекращения колониального господства в 1960 году в этой богатой природными ресурсами стране еще никогда не было мирной смены власти. Согласно конституции, президентские выборы в ДРК должны были состояться два года назад, однако поскольку нынешний правитель страны Кабила отказался покинуть пост президента после двух сроков, проведение выборов многократно откладывалось. Протесты против отсрочек выборов кровопролитно подавлялись.

Напомним, власти Демократической республико Конго выключили интернет после завершения голосования на президентских выборах. СМИ писали, что это было сделано из-за стремления правительства предотвратить спекуляции в соцсетях о результатах после дня голосования, о задержках работы участков, неправильном функциониовании машин для голосования и других проблемах.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net