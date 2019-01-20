В Мариуполе на меткомбинате погиб рабочий еще один пострадал

В Мариуполе на меткомбинате ММК Ильича произошел инцидент, в результате которого погиб рабочий, еще один пострадал. Об этом сообщила ГСЧС в субботу, 19 января.

"В 17:30 диспетчер Службы спасения 101 получил сообщение о гибели и травмирования сотрудников на ЧАО ММК Ильича, Аглофабрика, второй корпус", – говорится в сообщении.

На месте происшествия спасатели установили, что сотрудники подрядной организации проводили ремонтные работы на производственной площадке на высоте 18 метров. Во время проведения работ произошло обрушение железобетонной плиты подкрановой галереи, в результате чего один рабочий 1977 г.р. погиб.

Второй рабочий 1973 г.р., с предварительным диагнозом ушиб мягких тканей правой лопатки поясничного крестцового отдела, госпитализирован в травматологическое отделение городской больницы Мариуполя №1, состояние удовлетворительное.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и окончательная причина смерти.

Напмним, в июне прошлого года на ММК им. Ильича погиб сварщик – работник ООО Азов Буд-Проект – во время работ на доменной печи №5. Он упал в скиповую яму.

Также сообщалось о смертельном происшествии на Азовстали – там погиб один человек и еще один пострадал при опрокидывании подъемника после ремонтных работ на коксовой батарее.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net