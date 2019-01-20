На Донбассе за сутки 16 обстрелов, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Зафиксирован один случай использования вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. У ВСУ потерь нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 20 января.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы по позициям украинских военных велись из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Широкино, Пески, Марьинки, Лебединского, Павлополя, Красногоровки и Водяного.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник из крупнокалиберных пулеметов обстрелял украинские позиции вблизи хутора Вильный и дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Станицы Луганской.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратисты был уничтожен и один ранен.

"В течение текущих суток враг совершил обстрел позиций наших войск из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток", – говорится в сводке.

Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

Напомним, за сутки 18 января на Донбассе зафиксировали девять обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда ВСУ не понесли потерь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net