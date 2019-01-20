Лента RSS
Подписаться на ленту
20 января 2019, воскресенье, 11:04
-3°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
20. 01. 2019

В Японии умер старейший мужчина на планете

Житель японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака, который ранее был признан старейшим мужчиной на Земле, скончался в возрасте 113 лет. Об этом сообщает Kyodo в воскресенье, 20 января.

Отмечаеся, что японец умер в своем доме в поселке Асеро.

Масадзо Нонака родился в 1905 году. В последние годы он проживал вместе со своими внуками у подножия горы Мэакан на севере Хоккайдо. Его потомки управляют небольшим отелем на горячих источниках Нонака онсэн в этой местности.

Примечательно, что в рейтинге самых пожилых людей Нонака занимал примерно 30-е место. Все позиции перед ним принадлежат женщинам.

Напомним, Масадзо Нонака был признан самым старым мужчиной на Земле в апереле 2018 года. Тогда его возраст составлял 112 лет и 259 дней. У Нонаки было семь братьев и сестер, а также пятеро детей. В свободное время он любил смотреть телевизор, читать газеты и есть сладости.

А в январе 2018 года в Испании скончался прежний рекордсмен-долгожитель – Франсиско Нуньес Оливера он также дожил 113 лет.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Давай выпустим пиво с названием "Будущее". В зависимости от настроения, люди будут выбирать светлое или темное.
- Ага. "Тёмное прошлое", "Светлое будущее", нефильтрованное "Мутное настоящее".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.