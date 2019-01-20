Демократы отвергли план Трампа по "шатдауну"

Члены Демократической партии США раскритиковали план президента Дональда Трампа по решению миграционных проблем, разногласия по которым привели к частичной приостановке работы госорганов в США – так называемому "шатдауну". Об этом сообщает Интерфакс в воскресенье, 20 января.

Так, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси еще до выступления Трампа по вопросу миграции заявила, что предложение Трампа – "неподходящий вариант".

"К сожалению, из сообщений ясно следует, что его (Трампа – ред.) предложение является компиляцией ранее отвергнутых инициатив, каждая из которых неприемлема, и которые в целом не стали справедливым предложением, способным вернуть уверенность в жизни людей", – заявила Пелоси.

Уже после речи Трампа она отметила, что в выступлении президента не было "никакого сочувствия к федеральным служащим, которые столкнулись с такой неопределенностью из-за хаоса, вызванного "шатдауном" Трампа".

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер также напомнил американскому президенту о том, что "шатдаун" вредит множеству работников и их семей в США. "К сожалению, Трамп продолжает предлагать односторонние и неэффективные решения", – написал он в Twitter.

Ранее Дональд Трамп представил план по восстановлению работы правительства страны. В ходе выступления в Белом доме он пообещал продлить статус некоторых категорий мигрантов в США в обмен на средства для строительства стены на границе с Мексикой. Трамп также предложил проводить регулярные встречи с демократами для решения проблем иммиграции.

Напомним, в США уже почти месяц частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net