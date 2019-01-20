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20. 01. 2019

Во Львовской области 11 человек отравились в гостинице

В поселке Славское после корпоратива в отеле Жемчужина Карпат 11 человек почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает Госпотребслужба Львовской области.

Инцидент произошел в гостиничном комплексе после праздника, который организованном ІТ-компанией. Всего на корпоратив прибыли 41 человек, 11-12 января они завтракали и ужинали на территории отеля, а обедать ходили за пределы заведения.

Отмечается, что 13 января 11 людям стало плохо (повышение температуры тела до 38 градусов, рвота, тошнота, диарея, боли в животе) и они обратились за медицинской помощью. Всем пострадавшим был установлен первичный диагноз – острая кишечная инфекция.

Пострадавшие отказались от госпитализации и после оказания первой медпомощи разъехались по домам – в Киев, Киевскую область, Черкасскую область и город Баку.

"Проведена внеплановая проверка ресторана гостиничного комплекса, внезапное обследование персонала. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по локализации вспышки", – отметили в Госпотребслужбе.

Ранее в одном из гостиничных комплексов Львовской области отравились пять детей – из Киева, Запорожья, Мелитополя и Львова.  Тогда отмечалось, что дети могли отравиться, плавая в местном бассейне.

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Источник: korrespondent.net

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