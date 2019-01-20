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20. 01. 2019

В Карпатах нашли мертвого туриста

В ночь на воскресенье вблизи горы Парашка в Сколевском районе Львовской области спасатели нашли мертвым 31-летнего мужчину. Об этом сообщает ГСЧС 20 января.

"19 января в 23:37 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что вблизи села Коростив Сколевского района на горе Парашка, заблудились два туриста. В 3:10 спасатели нашли потерянных у подножия горы Парашка. Один из туристов (мужчина 1987 года рождения) погиб", – говорится в сообщении.

Второй турист, мужчина 1996 года рождения, с обморожением двух стоп доставлен в Сколевскую центральную районную больницу.

К поисковым работам привлекались 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что за сутки в Карпатах спасли шесть заблудившихся туристов. Потерявшихся отдыхающих нашли во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

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Источник: korrespondent.net

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