В Афганистане атакован кортеж губернатора, есть жертвы

Не менее 15 правоохранителей погибли и получили ранения в результате нападения на кортеж губернатора провинции Логар на востоке Афганистана. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти.
Нападение на автоколонну произошло в районе Мохаммад Ага. Службы безопасности перекрыли шоссе, на котором случилась атака.
Губернатор Логара Анвар Исхакзай вместе с начальником управления безопасности провинции возвращались из Кабула. В результате атаки они не пострадали.
Атаку совершил террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой. В результате взрыва были повреждены шесть машин кортежа.
Ответственность за взрыв взяла на себя группировка Талибан.
Напомним, 14 января в Кабуле не менее четырех человек погибли и 90 были ранены в результате мощного взрыва. Бомба взорвалась в квартале, где живут многие иностранцы и расположены офисы неправительственных организаций.
А в начале января на севере Афганистана боевики Талибана атаковали силовиков одновременно в трех местах, в результате чего погиб 21 полицейский.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby