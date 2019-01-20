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20. 01. 2019

В Виннице обокрали иностранного коллекционера часов – СМИ

Неизвестные злоумышленники обокрали гражданина Турции, который проживает в Виннице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Винницкой области в воскресенье, 20 января.

Гражданин Турции, проживающий и работающий в Виннице, обратился в полицию с заявлением о краже, совершенной из его квартиры в период его отсутствия, – говорится в сообщении.

Отмечается, что воры сумели подобрать ключи к квартире и похитили из нее деньги, ювелирные украшения и коллекцию наручных часов. Среди них были часы таких марок, как Armani, Rolex, Orient, Diesel, Valentino и другие.

Также злоумышленники забрали коллекцию браслетов с янтарем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст.185 УК Украины).

Ранее в киевской гостинице Украина обокрали туриста из Саудовской Аравии. Мужчина покинул номер на час, а когда вернулся, обнаружил, что у него пропали все наличные деньги в долларах и гривнах.

Также в центре Киева обокрали квартиру, которую арендует глава проекта Поддержка внедрения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюза Янош Закони. Неизвестные похитили вещи, 6 тысяч евро и три компьютерных накопителя.

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Источник: korrespondent.net

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