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20. 01. 2019

В Одесской области ввели карантин в селе из-за вспышки кори

В Одесской области сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью корью. В селе Шевченково Килийского района местные власти приняли решение о введении карантина. Об этом накануне сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко на своей странице в Facebook.

По его словам, в селе Шевченково за два дня заболели 14 детей.

"12 находятся на домашнем лечении, двое – в стационаре. Один ребенок в тяжелом состоянии, и сейчас принимается решение о переводе его в Одессу", – отметил Бойченко.

В связи со сложившейся ситуацией в этом селе с понедельника вводится карантин в школах и садиках. Кроме того, завтра исполком рассмотрит вопрос введения карантина и в других населенных пунктах ОТГ.

Напомним, в Украине продолжается самая масштабная вспышка кори за все время независимости. За две недели 2019 года в Украине от кори умерли четыре человека, в том числе восьмимесячный ребенок. Примерно на 5 тысяч больных происходит один летальный исход.

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Источник: korrespondent.net

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