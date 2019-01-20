В Швейцарии лавины накрыли две группы лыжников, есть жертвы

Два лыжника погибли и еще четыре пострадали в результате схода лавин в Швейцарии. Инциденты произошли накануне на альпийских курортах Шармей и Шато-д'Э, сообщает swissinfo.ch в воскресенье, 20 января.

Так, в Шармее (кантон Фрибур) лавина обрушилась на группу из 14 лыжников, трое из них были унесены снежной массой. Спасатели извлекли из снега двух раненых и одного погибшего 55-летнего мужчину. Пострадавших на вертолетах доставили в больницу.

А возле Шато-д'Э (кантон Во) под снегом в результате схода лавины оказались погребены три лыжника, совершавших восхождение по горному склону в группе из семи человек. Погиб 39-летний француз. Другие лыжники получили легкие травмы и их отправили на медицинское обследование.

Власти Швейцарии в связи с этими происшествиями напомнили о высокой опасности схода лавин в ряде районов страны, призвав население при выборе маршрутов лыжных прогулок обращать внимание на информационные бюллетени Федерального института изучения снега и лавин.

Напомним, за минувшие выходные в Альпах от схода лавин погибли пять человек, один турист числится пропавшим без вести.

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Источник: korrespondent.net