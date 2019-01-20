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20. 01. 2019

Киберполиция закрыла семь онлайн-кинотеатров

 
Киберполиция прекратила деятельность 7 пиратских онлайн-кинотеатров, сообщает пресс-служба Нацполиции.
 
Пиратские ресурсы действовали в течение последних нескольких лет и нанесли ущерб правообладателям почти на 10 миллионов гривен.
 
"В департамент Киберполиции поступило заявление от Украинской антипиратской ассоциации о том, что ряд интернет-ресурсов незаконно воспроизводят и распространяют видео файлы", - говорится в сообщении.
 
Полицейские установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов. Среди них: kinot.me, krutor.org, kinogo-onlaine.net, rumedia.ws, gogafilm.me и kinogo-onlaine.net.
 
"По адресу проживания правонарушителя полицейские провели санкционированный обыск и изъяли компьютерное оборудование, с которого администрировались веб-ресурсы и на котором размещался противоправный контент", - сообщает пресс-служба.
 
 
Позже, в Ровенской области работники киберполиции прекратили деятельность интернет-ресурса hd-mix.org, который также действовал с нарушением авторских прав правообладателей.
 
К администрированию этого ресурса был причастен 25-летний мужчина. По месту его жительства также прошли обыски.
 
Злоумышленникам грозит до 6 лет заключения.
 
Напомним, что ранее работники столичного управления Департамента киберполиции заблокировали деятельность пиратского сайта onemov.net. Пиратскую продукцию распространял 24-летний житель Запорожья. Он размещал на сайте аудиовизуальные произведения, права на которые принадлежат компании Universal City Studios LLLP (Universal), представителем которой в Украине является Украинская антипиратская ассоциация.
 

Источник: korrespondent.net

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