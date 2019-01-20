В Греции протестуют против соглашения с Македонией

В Афинах в воскресенье, 20 января, десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны, сообщает Ekathimerini.

Гражданские группы активизировали кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь как можно больше демонстрантов на площадь Синтагма на акцию протеста, которое началась в 14:00 по местному времени.

Местные власти, церкви и монастыри арендовали десятки автобусов в регионах, чтобы привезти людей со всей страны в столицу. Уже начались столкновения протестующих с правоохранителями. Организаторы заявили, что ожидают большей явки, чем в феврале прошлого года. Тогда полиция заявила, что на протест вышли 140 000 человек, а организаторы заявили, что было в 10 раз больше. Голосование по соглашению с Македонией в греческом парламенте состоится на следующей неделе. Ожидается, что правительство сумеет получить поддержку большинства депутатов. Напомним, в обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование на Республику Северная Македония Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу. Вступление в силу соглашения положит конец одному из самых длительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку у Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского. Название важнее. Македония застряла на пути в ЕС и НАТО

Источник: korrespondent.net