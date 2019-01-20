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20. 01. 2019

В Греции протестуют против соглашения с Македонией

 
В Афинах в воскресенье, 20 января, десятки тысяч людей вышли на митинг против соглашения с Македонией о переименовании балканской страны, сообщает Ekathimerini.
 
Гражданские группы активизировали кампанию в социальных сетях, чтобы привлечь как можно больше демонстрантов на площадь Синтагма на акцию протеста, которое началась в 14:00 по местному времени.
 
Местные власти, церкви и монастыри арендовали десятки автобусов в регионах, чтобы привезти людей со всей страны в столицу.
 
Уже начались столкновения протестующих с правоохранителями. 
Организаторы заявили, что ожидают большей явки, чем в феврале прошлого года. Тогда полиция заявила, что на протест вышли 140 000 человек, а организаторы заявили, что было в 10 раз больше.
 
 
Голосование по соглашению с Македонией в греческом парламенте состоится на следующей неделе. Ожидается, что правительство сумеет получить поддержку большинства депутатов.
 
Напомним, в обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование на Республику Северная Македония Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.
 
Вступление в силу соглашения положит конец одному из самых длительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку у Греции есть одноименная провинция, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.
 
Название важнее. Македония застряла на пути в ЕС и НАТО
 

Источник: korrespondent.net

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