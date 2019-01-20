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20. 01. 2019

Эсминец США вошел в Черное море

 
Американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75) вошел в акваторию Черного моря в субботу, 19 января, поздно вечером.
 
"USS Donald Cook прошел турецкие проливы и вошел в Черное море 19 января 2019 года для проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров", - говорится в сообщении командования морских сил США в Европе и Африке.
 
Это первое прибытия корабля в Черное море и второй корабль ВМС США в регионе в этом году.
 
Donald Cook вооружен ракетами Tomahawk, имеет другое артиллерийское, зенитное, ракетное и торпедное вооружение. Корабль базируется в испанском порту Рота в рамках программы противоракетной обороны НАТО.
 
Напомним, что 6 января десантный корабль США USS Fort McHenry вошел в Черное море. Он провел три дня в румынском порту Констанца, после чего принял участие в совместных учениях с румынским фрегатом King Ferdnand. 
 
25 ноября 2018 года в Черном море ФСБ России захватили три украинских корабля с применением огня на поражение.
 

Источник: korrespondent.net

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