Эсминец США вошел в Черное море

"USS Donald Cook прошел турецкие проливы и вошел в Черное море 19 января 2019 года для проведения операций по морской безопасности в поддержку региональных союзников и партнеров", - говорится в сообщении командования морских сил США в Европе и Африке.

Это первое прибытия корабля в Черное море и второй корабль ВМС США в регионе в этом году.

Donald Cook вооружен ракетами Tomahawk, имеет другое артиллерийское, зенитное, ракетное и торпедное вооружение. Корабль базируется в испанском порту Рота в рамках программы противоракетной обороны НАТО.

Напомним, что 6 января десантный корабль США USS Fort McHenry вошел в Черное море. Он провел три дня в румынском порту Констанца, после чего принял участие в совместных учениях с румынским фрегатом King Ferdnand.

25 ноября 2018 года в Черном море ФСБ России захватили три украинских корабля с применением огня на поражение.