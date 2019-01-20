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20. 01. 2019

У Украины нет послов в девяти странах - МИД

 
Министерство иностранных дел сообщило, что у Украины нет послов в девяти иностранных государствах.
 
В частности, еще с 2009 года у Украины нет посла в Эфиопии, с 2014 - на Кубе и в Черногории, с 2015 - в Ирландии. Два года не назначаются послы в Латвии и Хорватии. Осенью 2018 года освободились вакансии послов в Таджикистане и Азербайджане, говорится в ответе украинского МИД на запрос Українських Новин.
 
Также у Украины нет посла в России с декабря 2015 года, однако его назначение и не планируется.
 
При этом внешнеполитическое ведомство отметило, что на все вакансии, кроме посла в РФ, подбираются кандидатуры, согласовываются с президентом, ожидаются агреманы принимающей стороны или же готовятся указы главы государства.
 
В МИД добавили, что на данный момент ожидаются агреманы для нескольких послов.
 
Напомним, что Украина намерена открыть три новых консульство, генеральное консульство Украины во Вроцлаве и два почетных консульства – в городах Катовице и Кельце.
 
 

Источник: korrespondent.net

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