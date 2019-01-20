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20. 01. 2019

Лунное затмение 21 января 2019: онлайн-трансляция

 
Лунное затмение 21 января начнется в 3.34 минуту по Всемирному времени, а закончится в 6.51. Полная фаза продлится с 4.41 минуты до 5.41. Следующее лунное затмение случится в ночь на 17 июля 2019 года.
 
Смотрите видеотрансляцию лунного затмения из 6 точек планеты - Москвы, Берлина, Рима, Лондона, Нью-Йорка и Буэнос-Айрэса. Начало видеотрансляции - 04.30 по киевскому времени. Максимальную фазу затмения вы сможете увидеть около 7 утра. Смотрите онлайн-трансляцию лунного затмения на сайте Korrespondent.net
 

Онлайн-трансляция лунного затмения 21 января

 
 
Несмотря на множество суеверий, лунные затмения не представляют никакой опасности. А вот Супер-Луна действительно может сулить неприятности.
 
Есть версия, что, приближаясь, наш спутник усиливает гравитационное воздействие на Землю. А это может спровоцировать извержения вулканов, землетрясения и другие стихийные бедствия.
 

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Источник: korrespondent.net

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