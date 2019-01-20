Выборы президента: Киву, Вилкула и Гнапа выдвинули

Как заявил Кива в ходе выступления на съезде, "это важный шаг - мы возвращаемся в большую политику после 10 лет пребывания в забвении".

По словам Кивы, участие в выборах президента - "первый этап, который СПУ ставит перед собой".

"Второй этап - парламентские выборы, мы должны представлять интересы народа в парламенте. Третий этап - возвращение к социнтерну и восстановление позиций в Европейской социалистической партий. Европейская семья ждет нас", - добавил глава СПУ.

Партия Оппозиционый блок - Партия мира и развития выдвинула Александра Вилкула кандидатом в президенты Украины.