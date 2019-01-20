Выборы президента: Киву, Вилкула и Гнапа выдвинули

Социалистическая партия Украины, на съезде 20 января, выдвинула своего председателя Илью Киву кандидатом в президенты на очередных выборах 2019 года.
Как заявил Кива в ходе выступления на съезде, "это важный шаг - мы возвращаемся в большую политику после 10 лет пребывания в забвении".
По словам Кивы, участие в выборах президента - "первый этап, который СПУ ставит перед собой".
"Второй этап - парламентские выборы, мы должны представлять интересы народа в парламенте. Третий этап - возвращение к социнтерну и восстановление позиций в Европейской социалистической партий. Европейская семья ждет нас", - добавил глава СПУ.
Партия Оппозиционый блок - Партия мира и развития выдвинула Александра Вилкула кандидатом в президенты Украины.
Как передает Liga.net c места событий, в Запорожье в местном Дворце спорта прошел форум "За мир и развитие". До форума состоялся закрытый съезд Оппозиционного блока - Партии развития и мира, на котором было принято решение поддержать кандидатуру Вилкула.
Вилкул выдвинут от бывшей Индустриальной партии Украины, которая была переименована в связи с судебным решением, которое запрещает вносить любые изменения в устав партии Оппозиционный блок.
"Чтобы обойти судебный запрет, часть Оппоблока Рината Ахметова переименовала Индустриальную партию и выдвинула Вилкула", - пишет издание.
Во время своей речи на форуме Вилкул пообещал прекратить стрельбу на Донбассе в первые дни своего президентства, а достичь устойчивого мира в Украине - через 6-8 месяцев.
Партия Сила людей выдвинула бывшего журналиста Дмитрия Гнапа кандидатом на выборах президента.
Гнап сообщил, что намерен запустить публичную кампанию фандрайзинга, чтобы собрать 2,5 миллиона гривен на взнос для регистрации его кандидатом. По его словам, для проведения президентской кампании нужно будет еще 1,5-2 миллиона гривен.
Напомним, что президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта.
Источник: korrespondent.net