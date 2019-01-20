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20. 01. 2019

Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, ранен военный

 
В воскресенье, 20 января, сепаратисты 9 раз открывали огонь на Донбассе, ранен один украинский военный, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в сводке по состоянию на 18:00.
 
"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.
 
 
В пресс-центре отметили, что противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово и четыре раза из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Павлополь.
 
Также позиции ВСУ были обстреляны из ПТРК и гранатометов в районе поселка Каменка.
 
Кроме того, враг открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи хутора Вольный и дважды из гранатометов различных систем вблизи поселка Крымское.
 
Напомним, что президент Петр Порошенко на церемонии, посвященной памяти погибших военнослужащих во время обороны Донецкого аэропорта, заявил, что Украина освободит Донбасс и сможет восстановить Донецкий аэропорт, который обороняли украинские воины, не жалея своих жизней.
 
 

Источник: korrespondent.net

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